La crisis de la vivienda y el incremento de los precios de los inmuebles está impactando directamente en el bolsillo de los españoles. Al respecto, Fedea acaba de publicar un informe en el que explica cómo el gasto residencial se ha incremento un 16% desde el año 2019. Por ello, contamos con Fernando Pinto, profesor de Economía de la URJC, quien ha elaborado el estudio. Además, Fernando Romero, de Abaco Capital, analiza la tesis de inversión de International petroleum (IPCO).

