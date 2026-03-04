España es el único país de Occidente que se ha posicionado contra EEUU e Israel. Esto tendrá importantes consecuencias en nuestra economía y la seguridad del país. Por ello, contamos con José María Rotellar y Enrique Navarro, que detallan las implicaciones del posicionamiento de Sánchez con respecto a la guerra de Irán. Además, en el espacio de mercados, los expertos Gustavo Martínez y Joel Grau explican cómo está impactando el conflicto en el sector financiero y las consecuencia que podría tener para nuestros bolsillos.

