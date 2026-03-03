El Gobierno de Pedro Sánchez está siguiendo una política social basada en los subsidios y las prestaciones, que cada vez crecen en número y cuantía. Sin embargo, pese al relato del Ejecutivo, esto tiene unos efectos claros: desincentiva la incorporación al mercado laboral y condena a quienes las perciben a una espiral de pobreza. Por ello, contamos con el economista Ignacio Moncada para analizar las implicaciones de estas medidas. Además, en el espacio de mercados, Verónica Llera (Silver Alpha AM) analiza la actualidad financiera. Finalmente, profundiza en algunas herramientas financieras para la vida con ayuda de Antonio Carbajal.

