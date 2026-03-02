Con Ánimo de Lucro: EEUU e Israel atacan Irán

EEUU e Israel han lanzado una ofensiva contra Irán con la que están logran mermar el régimen de los ayatolás. Naturalmente, los mercados han reaccionado, mostrando el pánico existente a lo desconocido. Sin embargo, las tensiones también han resucitado un fantasma que ya estaba presente: una inflación descontrolada que ya no es una posibilidad teórica, sino una realidad inminente. Para ello, contamos con Carmelo Jordá, Enrique Navarro y Joel Grau, que explican qué podría pasar con el conflicto. Finalmente, el director general de Finect, Vicente Varó, analiza el impacto de la guerra de Irán en el mercado de crudo y, además, presenta Finect Plus en ‘Con Ánimo de Lucro’.

