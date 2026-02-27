El Instituto Juan de Mariana acaba de publicar un informe en el que analiza cómo el Estado español dilapida cada año una cantidad milmillonaria en forma de subvenciones y ayudas al sector del cine. No obstante, buena parte de estas películas suelen suponer un fracaso en taquilla. Por ello, cabe preguntarse por qué el Gobierno se empeña en seguir subvencionando un sector deficitario. ¿Qué intereses tiene?

Escucha este programa en cualquier momento y lugar a través de los podcasts de Libertad Digital y esRadio. Descarga nuestra aplicación para iOs o Android, visita nuestra página web en esradio.fm, o encuéntranos en Apple Podcast, Spotify, Podimo, Amazon Music, Youtube o iVoox. ¡No olvides suscribirte!

Este capítulo puede contener información comercial de anunciantes y/o marcas colaboradoras que contribuyen a la creación y difusión de nuestros contenidos. Gracias por colaborar con nuestras marcas colaboradoras.