Yolanda Díaz ha anunciado que no se presentará a las próximas elecciones generales. Tras el anuncio, sus compañeros de Gobierno se han felicitado de la labor de Díaz el frente del Ministerio de Trabajo. Sin embargo, el resultado de su gestión no puede ser motivo de alegría. Por ello, en ‘Con Ánimo de Lucro’ hemos querido profundizar en los verdaderos efectos de las políticas de Yolanda Díaz. Para ello, contamos con Leticia Vaquero (esRadio) y José Luis Fernández Santillana (sindicato USO). Además, Juan Gómez Bada analiza la tesis de inversión de Irish Continental Group.

Escucha este programa en cualquier momento y lugar a través de los podcasts de Libertad Digital y esRadio. Descarga nuestra aplicación para iOs o Android, visita nuestra página web en esradio.fm, o encuéntranos en Apple Podcast, Spotify, Podimo, Amazon Music, Youtube o iVoox. ¡No olvides suscribirte!

Este capítulo puede contener información comercial de anunciantes y/o marcas colaboradoras que contribuyen a la creación y difusión de nuestros contenidos. Gracias por colaborar con nuestras marcas colaboradoras.