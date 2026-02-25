Uno de los grandes lastres que encuentra la economía española es el conjunto de regulación y legislación que impide su actividad. Ante esta realidad, el Instituto Juan de Mariana y CEU-CEFAS acaban de publicar un informe en el que se propone su propia ‘motosierra’ para acabar con la sobrerregulación en nuestro país. Para analizar las conclusiones de este estudio contamos con Juan Navarrete (subdirector del IJM) y Emilio Esteban-Hanza (CEU-CEFAS).

