Con Ánimo de Lucro: ¿Realmente los españoles somos cada vez más ricos?

Desde el Gobierno de Pedro Sánchez insisten en vendernos que su política económica está llevando a nuestro país a liderar el crecimiento económico. Sin embargo, la realidad es muy distinta. Por ello, en Con Ánimo de Lucro hemos querido desgranar los problemas de fondo que padece la economía española, con ayuda de Beatriz García y Juan Manuel López Zafra.

