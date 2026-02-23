‘Con Ánimo de Lucro’ entrevista al presidente de Junior Achievement, Vicente Cancio, con motivo de su 25 aniversario, con un balance de 65.000 jóvenes formados solo en el último año y más de 3.000 centros educativos implicados. Así, su presidente, Vicente Cancio, defiende el papel de la empresa como institución social y subraya que la educación debe adaptarse a un mercado laboral que afronta "un cambio completamente distinto" por el impacto de la inteligencia artificial.

