- Estrenos: "El agente secreto" y "Sin conexión" llegan a los cinesLuis Herrero analiza con Juanma González, Dani Palacios y Jesús Fernández Úbeda los estrenos de la semana.
- Boletín de las 18:00Verónica Jorro resume toda la actualidad.
- Boletín de las 17:00Verónica Jorro resume toda la actualidad.
- Las noticias de Herrero: Los therians llegan a España: el fenómeno detrás de los jóvenes que se identifican con animalesLuis Herrero entrevista a Amaya Prado, psicóloga educativa y de familia.
- Editorial Luis Herrero: Marlaska llama por fin al abogado de la víctima del DAOLuis Herrero analiza las últimas informaciones sobre la supuesta agresión sexual del DAO de la Policía Nacional.
- Gana un lote de cine con la quiniela de los Premios GoyaSergio Pérez y Alma Espinosa hacen la quiniela de los Goya. Participa y gana un lote de productos de cine a sortear entre los acertantes.
- Fútbol esRadio: Duras criticas a José Mourinho por blanquear el racismoFútbol esRadio presentado Sergio Valentín. Hoy junto a Dani Blanco, Ignacio Escudero y David Vinuesa.
- Es Noticia: Marlaska contacta con la víctima del DAONoelia Bautista repasa la actualidad centrada en cómo el ministro del Interior ha contactado con la víctima del ya ex DAO.
- Boletín de las 15:00Noelia Bautista resume toda la actualidad.
- Madrid es Noticia: Ortega Smith contra Vox: "No toleraré esta asquerosa guerra sucia" y amenaza con ir a los tribunalesRepaso a la actualidad madrileña.
