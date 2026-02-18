El Gobierno de Pedro Sánchez ha vuelto a poner a las empresas en el disparadero. ¿Qué pretende el Ejecutivo con este movimiento? ¿Qué consecuencias podría tener? ‘Con Ánimo de Lucro’ repasa con ayuda de Leticia Vaquero, periodista de los servicios informativos de esRadio, todas las veces que el Ejecutivo ha atacado a las compañías privadas. Además, entrevistamos a Antonio Garamendi, que ha respondido directamente a los ataques del Ejecutivo. Finalmente, en el espacio de mercados, el asesor Gustavo Martínez analiza la a actualidad financiera en ‘Con Ánimo de Lucro’.

