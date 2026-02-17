El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, acaba de presentar el fondo España Crece, con el que pretende movilizar 120.000 millones de euros adicionales. Así, ha aprovechado para anunciar también que ejecutará 23.000 millones de euros para construir 15.000 viviendas al año. Pero ¿qué hay detrás de este anuncio? 'Con Ánimo de Lucro' profundiza en la realidad del fondo soberano anunciado por Sánchez con ayuda de Alberto Nadal e Ignacio Moncada. Además, en el espacio de mercados, Verónica Llera analiza la actualidad financiera. Finalmente, Antonio Carbajal estrena su nueva sección sobre cultura financiera.

Escucha este programa en cualquier momento y lugar a través de los podcasts de Libertad Digital y esRadio. Descarga nuestra aplicación para iOs o Android, visita nuestra página web en esradio.fm, o encuéntranos en Apple Podcast, Spotify, Podimo, Amazon Music, Youtube o iVoox. ¡No olvides suscribirte!

Este capítulo puede contener información comercial de anunciantes y/o marcas colaboradoras que contribuyen a la creación y difusión de nuestros contenidos. Gracias por colaborar con nuestras marcas colaboradoras.