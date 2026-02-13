La intervención del Gobierno en el mercado de la vivienda sigue disparando los precios, por lo que en Con Ánimo de Lucro hemos querido profundizar en las posibles soluciones que se podrían aplicar frente a la actual crisis de la vivienda que vive nuestro país. De este modo, contamos con el experto inmobiliario Jon Goitia, que detalla cómo la intervención pública ha dinamitado el mercado inmobiliario. Además, en el espacio de mercados, el asesor José María Luna analiza la actualidad financiera con especial interés en cómo las acereras han dado un susto al Ibex 35. Finalmente, Carmen Tomás avanza el próximo programa de Economía Para Todos.

