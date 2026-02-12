Con Ánimo de Lucro: Así cuidan Óscar Puente y Pedro Sánchez de los trenes en España

En el programa de hoy, Luis F. Quintero y Fernando Pinto analizan la crisis de seguridad del sistema ferroviario español a raíz del accidente de Adamuz, centrando su crítica en la comparecencia de este miércoles del presidente del Gobierno en el Congreso. En dicha intervención, el presidente es señalado por realizar un ejercicio de "equilibrio dialéctico" para eludir su responsabilidad técnica sobre el estado de las vías, las cuales sufren un estrés mecánico extremo por un aumento del 50% en el tráfico sin la inversión equivalente en mantenimiento. El autor denuncia que, en lugar de priorizar la seguridad preventiva frente al desgaste de la red, el Ejecutivo optó por una "fuga hacia adelante" al prometer justicia para futuras víctimas, lo que se califica como un acto de cinismo ante la falta de financiación real para Adif.

