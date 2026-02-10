Desde que el Gobierno pusiera en marcha la prestación del ingreso mínimo vital, el número de beneficiarios y la cantidad de dinero gastado en su pago se ha disparado. Sin embargo, lejos de suponer un motivo de orgullo, este fenómeno indica que los españoles son cada vez más pobres. Por ello, para profundizar en la realidad de este tipo de políticas, contamos con la redactora jefe de Libre Mercado, Beatriz García. Además, en el espacio de mercados, José María Luna, analiza la actualidad financiera con especial interés en conocer cuánto va a durar la liquidez en el mercado.

