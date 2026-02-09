Últimos audios
- Editorial Luis Herrero: Vox pide a Azcón entrar en el gobierno de AragónLuis Herrero analiza los resultados electorales en Aragón.
- Es Noticia: PP y VOX condenados a entenderseJuan Pablo Polvorinos repasa la actualidad centrada en el día después de las elecciones en Aragón en las que el PP depende de Vox.
- Fútbol esRadio: el Real Madrid gana al Valencia y el Atlético se descuelga de LaLigaTertulia con Sergio Valentín, Luis Herrero, José Luis Garci, Isidoro San José y Jaime Ugarte.
- Editorial de Juan Pablo: PP y VOX condenados a entenderseJuan Pablo Polvorinos analiza las diferentes lecturas que los partidos han hecho de los resultados electorales en Aragón.
- Boletín de las 15:00Juan Pablo Polvorinos resume toda la actualidad.
- Madrid es Noticia: El PSOE reclama que el alcalde Móstoles comparezca en la Comisión de MujerGonzalo Heredero repasa la actualidad madrileña.
- Con Ánimo de Lucro: Cómo ha decantado la economía el resultado electoral de AragónLuis F. Quintero y su equipo analizan las claves económicas de Aragón.
- Kilometro Cero: Día Mundial de la Epilepsia y Debut de Sofía Val en los JJOO de InviernoJaume Segalés y su equipo comentan asuntos de la actualidad y traen las mejores recomendaciones culturales.
- Boletín de las 12:00Noelia Bautista resume toda la actualidad.
- Qué me pasa, doctor: Comienza la huelga de médicos el próximo lunesFederico y el Dr. Enrique de la Morena hablan con la Dr. Carmen Truyols Domínguez, médico anestesista y activista.
