La asociación Greenpeace acaba de publicar un informe donde se defiende que el cierre de las centrales nucleares ayudaría a reducir las emisiones de carbono y abarataría el coste de la energía. Sin embargo, lo cierto es que este informe está cocinado de forma deliberada para respaldar el relato del Gobierno de Sánchez. Por ello, contamos con el experto Manuel Fernández Ordóñez para desmontar las falsedades de este estudio. Además, en el espacio de mercados, analiza la tesis de inversión de la cadena de gimnasios Basic-Fit con Fernando Romero, de Ábaco Capital.

