El Gobierno está gravando cada vez más al trabajo con el objetivo de parchear los desajustes en el sistema de pensiones. Sin embargo, en el fondo esta política es especialmente nociva para los españoles. Por ello, contamos con el economista José María Rotellar, que detalla la necesaria reforma estructural de la Seguridad Social. Además, en el espacio de mercado, el asesor José María Luna analiza la actualidad financiera.

