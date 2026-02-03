El Gobierno ha llegado a un acuerdo con Podemos para llevar a cabo una regularización masiva de inmigrantes ilegales que, según Funcas, podría beneficiar a casi un millón de personas. Por ello, en Con Ánimo de Lucro hemos querido profundizar en los costes ocultos de la inmigración masiva. Así, contamos con los expertos Ignacio Moncada y Juan Manuel López Zafra, que abogan por una política migratorio responsable. Además, en el espacio de mercados, Verónica Llera analiza la actualidad financiera en ‘Con Ánimo de Lucro’.

