El Gobierno ha aprovechado el incremento de los precios para aumentar la recaudación gracias a la no deflactación del IRPF. Así, el IJM ha calculado la cuantía concreta de este impacto y ha desarrollado, asimismo, un índice en el que se demuestra que España sufre la mayor miseria de la UE. Por ello, contamos con Diego S. de la Cruz para profundizar en las conclusiones de este informe. Además, en el espacio de mercados, Gustavo Martínez analiza la reciente caída del oro. Finalmente, Daniel R. Herrera comenta la actualidad procedente de EEUU.

Escucha este programa en cualquier momento y lugar a través de los podcasts de Libertad Digital y esRadio. Descarga nuestra aplicación para iOs o Android, visita nuestra página web en esradio.fm, o encuéntranos en Apple Podcast, Spotify, Podimo, Amazon Music, Youtube o iVoox. ¡No olvides suscribirte! Este capítulo puede contener información comercial de anunciantes y/o marcas colaboradoras que contribuyen a la creación y difusión de nuestros contenidos. Gracias por colaborar con nuestras marcas colaboradoras.