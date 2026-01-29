La UE ha alcanzado dos importantes acuerdos de libre comercio: uno con Mercosur y otro con India. Sin embargo, sectores como el agrario se han mostrado especialmente críticos con esta decisión. Por ello, contamos con el profesor Fernando Pinto para destacar cuáles son los beneficios económicos y sociales que se derivan de las relaciones comerciales.

