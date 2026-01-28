Últimos audios
- Las noticias de Herrero: Borrasca Kristin: se elevan a 150 las vías afectadas por el temporalLuis Herrero entrevista al meteorólogo Emilio Rey.
- Editorial Luis Herrero: El Gobierno no aclara cuándo revalorizará las pensionesLuis Herrero analiza los planes del Gobierno tras la caída del decreto ómnibus.
- Fútbol es Radio: "Odiaba a Mourinho pero ahora le doy valor a lo que hizo en el Real Madrid"Tertulia con Sergio Valentín, Dani Blanco, Ignacio Escudero y Alfredo Somoza.
- Es Noticia: Ábalos renuncia a su escaño en el Congreso recuperando el PSOE un votoJuan Pablo Polvorinos repasa la actualidad centrada en el último movimiento de Ábalos, renunciar ahora a su escaño recuperando el PSOE un voto.
- Editorial de Juan Pablo: El extraño movimiento de ÁbalosJuan Pablo Polvorinos analiza el nuevo revés parlamentario del Gobierno con las pensiones, mientras Ábalos anuncia la renuncia a su acta de diputado.
- Boletín de las 15:00Juan Pablo Polvorinos resume toda la actualidad.
- Madrid es Noticia: Nieve en Madrid: carreteras cortadas, incidencias en Metro, clases suspendidasJesús Sánchez repasa la actualidad madrileña.
- Kilometro Cero: "La edad de plata" en el Teatro de la ZarzuelaJaume Segalés y su equipo comentan asuntos de la actualidad y traen las mejores recomendaciones culturales.
- Con Ánimo de Lucro: Con Ánimo de Lucro: El Gobierno utiliza a los pensionistas para blindar la okupaciónLuis F. Quintero y su equipo analizan el rechazo del decreto ómnibus.
- Mundo Natural: Crema antiedad Posidonia MediterraneusBeatriz de la Torre nos habla de las ventajas de este producto.
