El Gobierno de España se felicita continuamente de las supuestas bondades de su política económica, sobre todo en el mercado de trabajo. Sin embargo, lo cierto es que, como consecuencia de la política del Ejecutivo de Sánchez, los trabajadores son cada vez más pobres. Así, contamos con la redactora jefe de Libre Mercado, Beatriz García, para profundizar en la realidad de nuestro mercado laboral. Además, en el espacio de mercados, el asesor José María Luna analiza la actualidad financiera.

