El pasado miércoles, el presidente de Argentina, Javier Milei, volvió a comparecer frente al Foro de Davos para hacer una defensa a ultranza del liberalismo y el capitalismo. Por ello, en Con Ánimo de Lucro hemos querido profundizar en las ideas y conceptos presentados por Milei en su discurso. Así, contamos con Fernando Pinto, profesor de Economía de la URJC, que desgrana la teoría económica que fundamenta las ideas del presidente argentino. Además, en el espacio de mercados, José María Luna analiza la actualidad financiera. Finalmente, Nuria Richart avanza el próximo programa de Economía Para Todos.

