La UE y Mercosur han firmado un acuerdo para abrir una zona de libre comercio entre ambos bloques de países. Sin embargo, desde el campo español se han sucedido las protestas contra este acuerdo. Por ello, en Con Ánimo de Lucro contamos con Leticia Vaquero, Marta Arce y Javier Santacruz para profundizar en los detalles del acuerdo. Además, Juan Gómez Bada (Advantage Capital) comenta la tesis de inversión de Netflix.

