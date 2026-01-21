Uno de los grandes lastres de la economía española es el absentismo. Cada día faltan más de un millón de personas a su puesto de trabajo, lo cual supone un profundo impacto sobre nuestra productividad. Por ello, en Con Ánimo de Lucro hemos querido profundizar en las causas de este problema y los motivos por los que deberían preocuparnos. Así, contamos con José María Rotellar y Diego Sánchez de la Cruz, que denuncian los incentivos del sistema laboral y sanitario español. Además, en el espacio de mercados, Rocío Recio, de Cobas AM, analiza la actualidad financiera.

Escucha este programa en cualquier momento y lugar a través de los podcasts de Libertad Digital y esRadio. Descarga nuestra aplicación para iOs o Android, visita nuestra página web en esradio.fm, o encuéntranos en Apple Podcast, Spotify, Podimo, Amazon Music, Youtube o iVoox. ¡No olvides suscribirte! Este capítulo puede contener información comercial de anunciantes y/o marcas colaboradoras que contribuyen a la creación y difusión de nuestros contenidos. Gracias por colaborar con nuestras marcas colaboradoras.