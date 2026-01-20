El accidente ferroviario del pasado domingo se suma a una larga lista de incidencias en las infraestructuras y servicios que presta el Estado español. Por ello, en Con Ánimo de Lucro hemos querido profundizar en las causas de esta deriva. Así, contamos con el economista Ignacio Moncada, que ha subrayado cómo la gestión pública en nuestro país es cada vez más deficiente. Finalmente, en el espacio de mercados, Verónica Llera (Silver Alpha) analiza la actualidad financiera.

