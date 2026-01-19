El pasado domingo se produjo un accidente ferroviario que deja decenas de fallecidos y numerosos heridos. Por ello, en Con Ánimo de Lucro hemos querido analizar los detalles sobre la gestión realizada por Óscar Puente al frente del Ministerio de Transportes. Para ello, contamos con la periodista Noelia Bautista y el ingeniero Carlos Sánchez Roda.

Por otra parte, en el espacio de mercados, Vicente Varó, director general de Finect, analiza la actualidad financiera con especial interés en el impacto de las tensiones por Groenlandia. Además, entrevistamos a Chencho Cervera, directora de CIRCA en España