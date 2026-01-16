El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció ayer la puesta en marcha de un nuevo fondo soberano. Sin embargo, esta iniciativa no es tan positiva como quiere hacernos ver. Por ello, contamos con Alberto Nadal, Secretario de Economía y Empleo del Partido Popular, y Juan Navarrete, subdirector del IJM, que desmontan el triunfalismo del Gobierno. Además, en el espacio de mercados analizamos el problema de deuda que amenaza a las grandes economías. Finalmente, Carmen Tomás avanza el próximo programa de Economía Para Todos.

Escucha este programa en cualquier momento y lugar a través de los podcasts de Libertad Digital y esRadio. Descarga nuestra aplicación para iOs o Android, visita nuestra página web en esradio.fm, o encuéntranos en Apple Podcast, Spotify, Podimo, Amazon Music, Youtube o iVoox. ¡No olvides suscribirte!

Este capítulo puede contener información comercial de anunciantes y/o marcas colaboradoras que contribuyen a la creación y difusión de nuestros contenidos. Gracias por colaborar con nuestras marcas colaboradoras.