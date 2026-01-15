El Gobierno está vendiendo la reforma del sistema de financiación autonómica como un avance y un beneficio para todas las regiones. Sin embargo, lo cierto es que el Ejecutivo ha impulsado esta reforma por su propio interés política y de la mano de los independentistas catalanes. Por ello, profundizamos en las trampas de Sánchez con la financiación autonómica. Así, contamos con Beatriz García y Leticia Vaquero, que desmontan el relato del Gobierno socialista. Además, en el espacio de mercados profundizamos en la actualidad financiera con ayuda del asesor Gustavo Martínez.

Escucha este programa en cualquier momento y lugar a través de los podcasts de Libertad Digital y esRadio. Descarga nuestra aplicación para iOs o Android, visita nuestra página web en esradio.fm, o encuéntranos en Apple Podcast, Spotify, Podimo, Amazon Music, Youtube o iVoox. ¡No olvides suscribirte! Este capítulo puede contener información comercial de anunciantes y/o marcas colaboradoras que contribuyen a la creación y difusión de nuestros contenidos. Gracias por colaborar con nuestras marcas colaboradoras.