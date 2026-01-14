La UE señala a España por las debilidades del sistema eléctrico

La UE ha publicado un informe en el que señala las debilidades del sistema energético español y los riesgos que supone para la seguridad europea. Por ello, analizamos los problemas de la red eléctrica con ayuda de Mercedes Rodríguez, subdirectora de Libertad Digital, y el economista Javier Santacruz. Además, en el espacio de mercados, José María Luna, de Luna&Sevilla Asociados, analiza la actualidad financiera. Finalmente, Nuria Richart avanza el próximo programa de Economía Para Quedarte Sin Amigos.

