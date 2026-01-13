El Gobierno acaba de anunciar un nuevo plan para bonificar el IRPF a los propietarios que no suban el alquiler. De este modo, pretende intervenir, aún más, el mercado inmobiliario. Pero las consecuencias de estas políticas son siempre perjudiciales. Por ello, analizamos este anuncio con Fernando Pinto, profesor de la URJC, que detalla los efectos perjudiciales del intervencionismo. Además, en el espacio de mercados, Verónica Llera (Silver Alpha) analiza la actualidad financiera. Finalmente, Daniel Rodríguez Herrera comenta la actualidad procedente de EEUU.

Escucha este programa en cualquier momento y lugar a través de los podcasts de Libertad Digital y esRadio. Descarga nuestra aplicación para iOs o Android, visita nuestra página web en esradio.fm, o encuéntranos en Apple Podcast, Spotify, Podimo, Amazon Music, Youtube o iVoox. ¡No olvides suscribirte!

Este capítulo puede contener información comercial de anunciantes y/o marcas colaboradoras que contribuyen a la creación y difusión de nuestros contenidos. Gracias por colaborar con nuestras marcas colaboradoras.