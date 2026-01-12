La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, presentó el viernes pasado el proyecto del Gobierno para reformar el sistema de financiación autonómica. Según el Ejecutivo, este sistema es más justo y, de hecho, beneficia sobre todo a las regiones gobernadas por el PP. Pero ¿es esto cierto? ¿Qué hay detrás de las negociaciones con Junts?
En Con Ánimo de Lucro contamos con Carmelo Jordá, Leticia Vaquero y Pablo Planas para explicar por qué, en el fondo, lo que se esconde tras este nuevo sistema de financiación de las CCAA es un interés puramente político. Además, en el espacio de mercados, Vicente Varó la actualidad financiera y, finalmente, entrevistamos a Benito Berceruelo, presidente del Spain Investors Day.
