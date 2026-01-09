España ha experimentado una llegada masiva de inmigración en los últimos años. Sin embargo, buena parte de estas personas no han podido integrarse en el mercado laboral. Por ello, contamos con Diego S. de la Cruz, de Foro Regulación Inteligente, que detallas las claves del informe. Por otra parte, en el espacio de mercados Tacho Arrimadas analiza la actualidad financiera, con especial interés en las perspectivas para la renta variable en 2026. Además, Manuel Llamas avanza el próximo programa de Tu Dinero Nunca Duerme.

