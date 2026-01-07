Con Ánimo de Lucro: ¿Cómo nos afecta económicamente la pérdida de libertad?

El IJM difunde en nuestro país el Índice de Libertad Humana, elaborado por el Cato Institute de Estados Unidos y el Fraser Institute de Canadá. ¿Qué relación tienen la libertad y la prosperidad? ¿En qué posición queda España? Con ayuda del economista Santiago Calvo profundizamos en las conclusiones del estudio. Además, en el espacio de mercados José María Luna analiza la apertura de año de las bolsas mundiales.

