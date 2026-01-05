Con Ánimo de Lucro: ¿Qué le espera a Venezuela?

Donald Trump ha conseguido detener a Nicolás Maduro y ponerlo en manos de la justicia por sus presuntos cargos al frente del Cartel de los Soles. Esto abre la posibilidad para que Venezuela sea libre. Por ello, en Con Ánimo de Lucro profundizamos en dicha cuestión desde la perspectiva económica. Para ello contamos con Enrique Navarro, Diego S. de la Cruz y Carmelo Jordá.

