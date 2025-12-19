Con Ánimo de Lucro profundiza en las claves de la inversión y la educación financiera con ayuda de Luis Alberto Iglesias, de Value School, que detalla los principios fundamentales que debemos tener en cuenta si queremos rentabilizar nuestros ahorros. Además, José María Luna analiza la actualidad financiera en el espacio de mercados y Carmelo Jordá nos explica la importancia económico del turismo en España.

