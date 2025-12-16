Con Ánimo de Lucro: Hacienda acorrala a los españoles con más impuestos y regulación

Un informe publicado recientemente por Foro Regulación Inteligente denuncia cómo la Hacienda española está asfixiando a los contribuyentes y expulsando la inversión. Por ello, en Con Ánimo de Lucro contamos con Diego Sánchez de la Cruz para detallar el impacto del exceso de regulación y la persecución del Fisco a los españoles. Además, en el espacio de mercados, Vicente Varó, director general de Finect, analiza la actualidad financiera.

