Con Ánimo de Lucro: ¿Qué podemos esperar del mandato de Kast en Chile?

El candidato de la derecha, José Antonio Kast, ha resultado vencedor en las elecciones celebradas este domingo en Chile, poniendo fin al Gobierno de la izquierda. Por ello, en Con Ánimo de Lucro hemos querido profundizar en las causas de estos resultados y las expectativas que existen en relación con el nuevo Ejecutivo. Para ello contamos con Eduardo Fernández Luiña y Diego S. de la Cruz, que analizan las claves de los resultados de los comicios. Además, en el espacio de mercados, José María Luna analiza la actualidad financiera.

