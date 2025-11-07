Yolanda Díaz ha vuelto a protagonizar un nuevo espectáculo anunciando que Inspección de Trabajo está investigando a las grandes empresas tecnológicas que operan en nuestro país. Por ello, en Con Ánimo de Lucro hemos querido profundizar en los ataques realizados desde el Gobierno a las compañías. Para ello contamos con Leticia Vaquero, periodista de esRadio.
Por otra parte, en la sección dedicada a los mercados financieros, Antonio Hidalgo, de LWS Academy, ha comentado el fin de los recortes de los tipos de interés y la evolución de Tesla. Además, Antón Díez Tubet, de N26, detalla algun errores que no debemos cometer a la hora de invertir.
