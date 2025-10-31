El BCE ha anunciado que, previsiblemente, se comenzará a emitir el euro digital en el año 2029. Aunque desde el organismo nos presenten esta iniciativa como un avance, lo cierto es que supone importantes riesgos. Por ello, analizamos con Javier Rupérez, Isidoro Alanís y Beatriz García.
Del mismo modo, en el espacio de mercados, Francisco Burgos, de Cobas AM, analiza la actualidad financiera, con especial interés en la evolución del Ibex. Además, Nuria Richart avanza el próximo programa de Economía Para Quedarte Sin Amigos.
