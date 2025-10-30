Acaba de cumplirse un año de la DANA que se saldó con la vida de más de 237 personas en total. Sin embargo, a pesar de las promesas realizadas, el Gobierno ha abandonado a las víctimas, puesto que las ayudas para la reconstrucción están llegando con cuentagotas. Así, hemos contado con la periodista Vanessa Vallecillo para conocer cuál es la situación en Valencia a día de hoy.

Por otra parte, en la sección de mercados, detallamos cómo el riesgo a la inflación regresa en un contexto de bajadas de tipos de interés y explicamos los peligros de esta política monetaria. Además, Alfredo Ramo, de ZetaPlus, explica los detalles de la promoción para autónomos y microempresarios que está poniendo en marcha la empresa en colaboración con Libertad Digital.