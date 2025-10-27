España se ha comprometido a aumentar su gasto militar al 5% del PIB, pero Sánchez ha mostrado su rechazo frente a Trump. Por ello, el presidente de EEUU ha querido señalar la falta de compromiso del Gobierno español. Para analizar las consecuencias de este conflicto, contamos con José Ruiz de Alda, profesor de la UFM, y Javier Arias Borque, periodista de LD. Por otra parte, en el espacio de mercados, Antonio Hidalgo, de LWS Academy, analiza la actualidad financiera con especial interés en los datos de inflación de EEUU.

Escucha este programa en cualquier momento y lugar a través de los podcasts de Libertad Digital y esRadio. Descarga nuestra aplicación para iOs o Android, visita nuestra página web en esradio.fm, o encuéntranos en Apple Podcast, Spotify, Podimo, Amazon Music, Youtube o iVoox. ¡No olvides suscribirte! Este capítulo puede contener información comercial de anunciantes y/o marcas colaboradoras que contribuyen a la creación y difusión de nuestros contenidos. Gracias por colaborar con nuestras marcas colaboradoras.