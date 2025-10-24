Últimos audios
- El Primer Palo (23/10/2025): Al infierno con los tattagliaRichard Dees repasa los medios de comunicacion
- El Primer Palo (23/10/2025): Comentario de Juanma; Javier Tebas contra el MadridJuanma Rodríguez le dedica su comentario a Javier Tebas
- Con Ánimo de Lucro: ¿Incrementará Sánchez el gasto en Defensa?Analizamos el compromiso en Defensa del Gobierno.
- Kilómetro Cero: Festival Somos LecturaJaume Segalés y su equipo hablan de Festival Somos Lectura y Me enamoré de una bruja.
- Por fin es viernes: : 'Deliver Me From Nowhere'Arconada comenta Deliver Me From Nowhere, sobre Bruce Springsteen y Encarna Jiménez y Ayanta Barilli toda la actualidad cultural.
- Boletín de las 13:00Noelia Bautista resume toda la actualidad.
- Crónica Rosa: El problema que podría tener Isabel Preysler por sus memoriasFederico comenta toda la actualidad del corazón con Isabel González, Beatriz Cortázar, Emilia Landaluce y Tico Chao.
- Boletín de las 12:00Noelia Bautista resume toda la actualidad.
- Tertulia de Federico: Puigdemont y Sánchez fingen que rompenFederico analiza con Rosana Laviada, Rubén Arranz y Alessia Putin el aumento de la tensión entre Junts y PSOE.
- Especial centros de menores: Entrevista a Hanan SerroukhFederico entrevista a Hanan Serroukh, ex tutelada y colaboradora durante 20 años con las FCSE contra el terrorismo yihadista.
