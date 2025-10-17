Últimos audios
- Fútbol es Radio: Previa de la jornada de LaLigaDani Blanco comenta toda la actualidad del fútbol con Jaime Ugarte, Gonzalo Heredero y David Vinuesa.
- Madrid es Noticia: Aumentan los nacimientos en MadridGonzalo Heredero repasa la actualidad madrileña centrada en los datos de nacimientos y ayudas a la natalidad de la Comunidad de Madrid.
- Es Noticia: Koldo, Ábalos, Cerdán... la indignación de los corruptosJuan Pablo Polvorinos repasa la actualidad centrada en cómo Cerdán protesta por "agravio comparativo" y Koldo se indigna con Aldama.
- Editorial de Juan Pablo: PSOE: P? ÁbaloS KoldO CErdánJuan Pablo Polvorinos responde a las preguntas que Koldo García se hace en una entrevista en la que se presenta como un hombre que no entiende su fama
- Boletín de las 15:00Juan Pablo Polvorinos resume toda la actualidad.
- El Primer Palo (16/10/2025): Comentario de Juanma; Iñigo Martínez no debería volver a la selecciónJuanma Rodríguez habla en su comentario de Iñigo Martínez
- El Primer Palo (16/10/2025): Al infierno con los TattagliaRichard Dees repasa los medios de comunicación
- Con Ánimo de Lucro: Fin de la OPA del BBVA sobre el SabadellLuis F. Quintero y su equipo analizan las consecuencias del cierre de la OPA del BBVA sobre el Sabadell.
- Kilómetro Cero: Fiesta de la TrashumanciaJaume Segalés y su equipo hablan de cine clásico y de trashumancia.
- Boletín de las 13:00Noelia Bautista resume toda la actualidad.
