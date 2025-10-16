El mercado de trabajo español cada vez es más precario, a pesar de que Yolanda Díaz nos venda que la Reforma Laboral ha logrado sus objetivos. Así lo demuestran los análisis que periódicamente publica el sindicato USO. Por ello, en Con Ánimo de Lucro hemos querido analizar los fracasos de la ministra. Para ello, contamos con Carmelo Jordá y Leticia Vaquero.
Por otra parte, en el espacio de mercados, José María Luna, de Luna&Sevilla Asociados, ha analizado la evolución de la IA y ha explicado si existe en este sector una burbuja. Además, Chencho Cervera, de Circa, explica en qué consiste el modelo de negocio de su compañía.
