Con Ánimo de Lucro: Así manipula Sánchez los organismos que deberían ser independientes

El CIS, dirigido por José Félix Tezanos, acaba de publicar una nueva encuesta sobre intención de voto que, no obstante, resulta especialmente cuestionable, pues insiste en defender que el PSOE ganaría unas hipotéticas elecciones. Por ello, en Con Ánimo de Lucro hemos querido profundizar en cómo Sánchez ha colonizado las instituciones, los organismos independientes y algunas empresas. Para ello contamos con la periodista Leticia Vaquero, de los servicios informativos de esRadio.

Asimismo, en el espacio dedicado a los mercados, Gonzalo Recarte, director general de Cobas AM, analiza la actualidad financiera. Además, Martín González Garcés, de Civislend, detalla cuáles son las oportunidades de inversión que ofrece esta plataforma a los interesados en el mercado inmobiliario.