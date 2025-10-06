Con Ánimo de Lucro: Así lastra la economía la falta de cultura financiera

En el Día de la Educación Financiera, hemos querido profundizar en las claves que se deben tener en cuenta en este ámbito, analizando además cómo la falta de formación financiera lastra la economía de un país. Por ello, hemos contado con Luis Alberto Iglesias, de Value School, que nos da las claves para comenzar a formarnos en este ámbito.

Del mismo modo, en la sección de mercados, Luis Alberto Iglesias analiza la actualidad financiera y Martín González-Garcés comenta las oportunidades de inversión que ofrece Civislend.