Con Ánimo de Lucro: El ecologismo de Bruselas ahoga el campo español

Distintos informes explican que el sector agrario es el más regulado en nuestro país, llegando a soportar 1.300 normas nuevas cada año. Por ello, en Con Ánimo de Lucro hemos querido analizar el efecto que esta excesiva carga normativa tiene sobre la actividad agrícola en nuestro país. Para ello, contamos con Javier Santacruz, economista y agricultor, y Marta Arce, periodista de Libertad Digital, que exponen el absurdo al que llegan en muchas ocasiones estas normas.

Finalmente, en el espacio de mercados, Pablo López, Country Manager de Trade Republic, analiza la actualidad de mercados con especial interés en la evolución del Ibex, que sigue en máximos históricos pese al cierre del Gobierno de EEUU. Asimismo, contamos con Rubén Gascón, Managing Director de ZetaPlus.