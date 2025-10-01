Con Ánimo de Lucro: Las secuelas económicas del 1-O

Se cumplen ocho años del 1-0, la culminación del procés independentista. Por este motivo, en Con Ánimo de Lucro hemos querido conocer cuál ha sido el impacto económico sufrido en la región. Así, hemos contado con Beatriz García, redactora jefe de Libre Mercado, y el periodista Pablo Planas, quienes han detallado los efectos de la fuga de empresas, el deterioro de los servicios públicos y la caída de la riqueza.

Por otra parte, en el espacio de mercados, Carlos González Ramos, director de relación con inversores de Cobas AM, ha analizado el impacto financiero del cierre del Gobierno federal en EEUU. Asimismo, en el Consultorio de Santalucía AM, Aitor Sánchez ha profundizado en todos los detalles de los fondos mixtos.